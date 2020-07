Scudetto Juventus, Giorgio Chiellini centra il record: nessuno come lui

La Juventus ha agguantato nella serata di ieri, domenica 26 luglio 2020, il nono scudetto consecutivo (primato assoluto nei cinque principali campionati europei) e subito, in campo e negli spogliatoi, sono scattati i festeggiamenti per un traguardo tanto unico quanto difficilmente ripetibile. Tra i più felici c’era sicuramente il capitano della “Vecchia Signora”, Giorgio Chiellini, il quale ha vissuto una stagione travagliata e costellata dagli infortuni, che hanno ridotto (e non di poco) la presenza sul manto erboso del numero 3 dei campioni d’Italia e della Nazionale.

Giorgio Chiellini: che record!

Il centrale livornese ha seguito la sfida tra Juventus e Sampdoria al fianco dei suoi compagni di squadra, con indosso un elegante completo giacca e pantalone, letteralmente innaffiato, poi, dai gavettoni di fine partita. Con questo titolo nazionale, il difensore zebrato ha centrato un nuovo, entusiasmante record, riportato su Twitter da Opta: “Giorgio Chiellini è l’unico giocatore ad aver collezionato almeno una presenza in tutte le ultime nove stagioni di Serie A in cui la Juventus ha vinto il titolo”. Non è mancata, inoltre, la sua firma su questo trionfo, giunta puntuale alla prima giornata di Serie A contro il Parma, quando gli uomini di Maurizio Sarri espugnarono il “Tardini” proprio grazie a un acuto di Chiellini.