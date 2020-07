Scudetto Juventus: post di Bonucci contro Lazio e Inter e arriva il “like” di un ex nerazzurro…

La vittoria per 2-0 di ieri sera ai danni della Sampdoria sul prato amico dell’Allianz Stadium ha consentito alla Juventus di festeggiare aritmeticamente la conquista del nono scudetto consecutivo; i bianconeri, infatti, sono ormai irraggiungibili a quota 83 punti in classifica e potranno affrontare con grande tranquillità la trasferta di Cagliari e l’impegno casalingo contro la Roma. In queste ore, Leonardo Bonucci ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, prendendo di mira Inter e Lazio: l’ha fatto attraverso un post pubblicato sui social network, che sta diventando virale con il passare dei minuti e che ha suscitato anche l’approvazione di un calciatore di un’altra squadra, con un passato in nerazzurro…

Leonardo Bonucci: “Il mio scudetto più bello”

Ecco le parole del numero 19 della Juventus: “Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO”. Dichiarazioni, quelle di Bonucci, che hanno suscitato il consenso immediato dell’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi, oggi in forza al PSG, che ha subito lasciato un “like” alle parole del 33enne di Viterbo, scatenando l’ira dei suoi ex tifosi nerazzurri.