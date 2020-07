Serie A, dove vedere Inter Torino: diretta tv e streaming

Partita valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie A tra Inter e Torino, in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro alle ore 21.45, sempre a porte chiuse come da protocollo sanitario vigente per le norme anti-Covid.

Fondamentale questa partita per entrambe le compagini, quella nerazzurra per mantenere vive le speranze Scudetto e quella granata per mettere un solco quasi definitivo dalla zona retrocessione: l’Inter è reduce dal rocambolesco pareggio di Verona (2-2) mentre il Torino ha battuto il Brescia nello scontro-salvezza per 3-1.

La squadra di Antonio Conte è attualmente quarta in classifica a quota 65 punti (-11 dalla Juventus) mentre il Torino si trova al quindicesimo posto con 34 punti (+7 sul Genoa terzultimo).

L’Inter dovrà sopperire alle assenze di Sensi, Barella e Moses, permane il dubbio sulle condizioni fisiche di Lukaku, uscito acciaccato dalla sfida del “Bentegodi” e probabilmente non sarà rischiato.

Nel Torino non c’è Baselli, lungodegente dopo l’infortunio al crociato e lo squalificato Zaza, in gol contro il Brescia.

L’arbitro dell’incontro sarà Davide Massa della sezione di Imperia, gli assistenti Di Iorio e Bottegoni, il quarto uomo Minelli mentre al VAR ci sarà Nasca coadiuvato dall’AVAR Alassio.

Dove vedere Inter Torino: diretta tv e streaming

Il match tra Inter e Torino sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio 1 (251) del satellite, la telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Per gli abbonati Sky, la partita Inter Torino sarà visibile in streaming anche su Sky Go, sia sui dispositivi mobili che su smartphone.

La sfida di San Siro sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket: questa opzione è disponibile anche per i non abbonati Sky.