Serie A, situazione squalificati: Dybala e De Ligt saltano il Milan

Sono terminate le prime tre partite di questa 30a giornata di Serie A, la quale terminerà oggi con i match domenicali di oggi. In questi primi tre incontri, ci sono già delle “vittime” illustri. La Juventus ha vinto con un convincente 4-1 il derby contro il Torino di Longo, caratterizzato dalle prestazioni super di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

In vista della prossima giornata, dove i bianconeri incontreranno il Milan di Pioli – compagine in grado ieri di battere la Lazio per 3-0 all’Olimpico – dovranno rinunciare a due calciatori top, squalificati per somma di ammonizioni: Dybala e De Ligt. L’olandese è stato ammonito per via del fallo di mano prima della fine del primo tempo nella sfida contro il Torino, mentre l’argentino ha preso il giallo nella ripresa a 20 minuti dal termine. Anche lui diffidato. Per la sfida contro i rossoneri, pronti i sostituti Rugani e Higuain.

Assenze pesanti anche per Sassuolo, Torino e Lecce

Salteranno la 31a giornata di Serie A anche Djuricic del Sassuolo, Izzo del Torino e Tachtsidis del Lecce. Assenze molto pesanti per queste compagini, specialmente per il Torino e il Lecce. Squadre in piena lotta per la salvezza e reduci da prestazioni alquanto deludenti: 3 sconfitte consecutive per il Toro, mentre per i pugliesi il periodo è ancor più nero con 6 sconfitte di fila).