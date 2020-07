SPAL-Udinese, Serie A TIM: probabili formazioni

Giovedì 9 luglio alle 19:30 SPAL-Udinese a porte chiuse. Gli estensi hanno un piede in Serie B e corrono disperatamente per salvarsi, i friulani hanno una chance per confermare la permanenza nella massima serie.

I padroni di casa opteranno per il 4-4-2 che il mister Di Biagio ha proposto finora solo a gara in corso. Per la maglia da titolare nel ruolo di terzino destro si sfidano Sala e il duttile centrale Bonifazi, sulla fascia opposta confermato Reca. A centrocampo in 5 (Valdifiori e Dabo in vantaggio su Missiroli, Murgia e Castro) si contendono i due posti che affiancheranno gli esterni D’Alessandro e Strefezza. In attacco Petagna e Cerri. Non ci saranno per infortunio Berisha, Di Francesco, Valoti, Fares e Zukanovic; Cionek squalificato.

La squadra di Luca Gotti si schiererà senza dubbi con il 3-5-2 con Okaka che insidia Nestorovksi a sostegno di Lasagna, reduce da 4 gol nelle ultime 3 partite. Le incertezze che insidiano le scelte del mister bianconero riguardano la difesa, con il ballottaggio tra De Maio e Troost-Ekong. Non saranno presenti Prodl, Mandragora (quest’ultimo alle prese con un infortunio che lo ha estromesso per tutta la stagione) e Sema, rimpiazzato da Zeegelaar per questa giornata.

SPAL (4-4-2): Letica – Sala, Vicari, Salamon, Reca – D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza – Petagna, Cerri.

UDINESE (3-5-2): Musso – De Maio, Nuytinck, Samir – Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar – Lasagna, Okaka

