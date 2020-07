SPAL-Udinese streaming e diretta tv 9 luglio

Giovedì 9 luglio alle 19:30 è in programma SPAL-Udinese, valevole per la 31esima giornata del massimo campionato italiano. Lo stadio che ospiterà il match sarà il Paolo Mazza di Ferrara a porte chiuse, nel pieno rispetto delle norme preventive contro il contagio per COVID-19. Nel precedente del girone d’andata le due squadre hanno pareggiato 0-0, mentre la scorsa stagione i bianconeri avevano trionfato 3-2 e pareggiato 0-0.

L’Udinese è quindicesima in classifica (32 punti), a +7 dal Lecce terzultimo e tenta di guadagnare punti preziosi per assicurarsi la salvezza. Note positive dalla riapertura del campionato sono il portiere Musso, che continua a dimostrare le sue abilità sia in casa che in trasferta, il centrocampista Fofana (un gol e due assist nelle ultime 3 partite) e l’argentino De Paul, una sicurezza al Fantacalcio. La squadra guidata da Luca Gotti ha racimolato 4 punti dalla riapertura del campionato, frutto di una vittoria sui giallorossi all’Olimpico e un pareggio sfortunato con il Genoa nell’ultima partita disputata.



D’altro canto la squadra di Ferrara è ultima in classifica (19 punti) e sa bene che necessita più di un miracolo per raggiungere la salvezza. Dopo le partenze di Kurtic e Lazzari un anno fa e l’infortunio stagionale di Fares la squadra si è disgregata con il passare delle giornate. Nonostante la sostituzione del tecnico Semplici (fautore dell’approdo in massima serie nel 2017) con Luigi di Biagio gli estensi si ritrovano ora con un piede in Serie B. La SPAL non vince dall’8 marzo, ultima partita prima dello stop della Serie A.

Dove vedere SPAL-Udinese in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 19:30 sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart TV, smartphone, PC, Tablet e persino sulle console come Ps4 e sulla stick Now Tv. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.