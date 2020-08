Calciomercato Torino: per Mancosu il club granata è in prima fila

Il campionato si è concluso solamente da tre giorni, ma il Torino, che nelle prossime ore ufficializzerà il nuovo allenatore Marco Giampaolo che deve risolvere il suo contratto con il Milan, sta monitorando alcuni giocatori per rinforzare una squadra che in questa stagione è andata piuttosto male salvandosi solamente alla terzultima giornata. Uno dei giocatori che il neo tecnico granata vorrebbe con se è il centrocampista Marco Mancosu da quattro stagioni al Lecce (147 presenze e 42 reti) e che in quest’ultimo campionato concluso con la retrocessione dei salentini, è stato sicuramente il giocatore migliore (14 gol e 2 assist) disputando ottime gare.

Calciomercato Torino, Marco Mancosu

Il Torino per l’acquisto del classe ’88 è in prima fila, soprattutto dopo l’approdo di Giampaolo; il giocatore durante il lockdown ha firmato il prolungamento fino al 2022 e nel suo contratto è stata inserita una clausola di rescissione di solo tre milioni di euro, dunque cifra accessibile per le casse granata. Ovviamente il Lecce causa retrocessione, sarà costretto a vendere i suoi prezzi pregiati e dunque motivo in più per il presidente Urbano Cairo di regalare subito un ottimo acquisto al suo nuovo tecnico che sulla carta giocherebbe di fianco a Verdi sulla trequarti dietro Andrea Belotti, oppure in caso di modulo con il doppio attaccante, si alternerebbe con l’ex giocatore di Bologna e Napoli.

Mancosu oltre ad essere molto duttile tatticamente, ha un’ottima tecnica, un buon tiro e molto bravo negli inserimenti offensivi e i 14 gol di questa stagione in Serie A sono li a dimostrarlo; sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma ci sono buone possibilità che il giocatore sbarchi a Torino.

Marco Mancosu