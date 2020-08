Dove vedere Spal Fiorentina, streaming gratis e diretta TV Serie A

Dove vedere Spal Fiorentina, presentazione del match. Alle ore 18 di domenica 2 agosto allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara (a porte chiuse) la Spal di Luigi Di Biagio ospita la Fiorentina di Beppe Iachini, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A. Gli ‘estensi’ sono proiettati alla prossima stagione che vedrà i ferraresi giocare in Serie B dopo la retrocessione all’ultimo posto in questo campionato con appena 20 punti conquistati (5 vittorie, 5 pareggi e 20 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta del ‘Bentegodi’ per 3-0 contro il Verona. I viola, invece, sono matematicamente salvi con la 10.a posizione in classifica a quota 46 punti (11 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte) e sono reduci dalla bella vittoria per 4-0 ottenuta al ‘Franchi’ nel Derby dell’ Appennino contro il Bologna. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Spal-Fiorentina.

Dove vedere Spal Fiorentina in tv e streaming