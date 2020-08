Probabili formazioni Spal Fiorentina: le ultimissime sul match del ‘Mazza’

Probabili formazioni Spal Fiorentina, gli ‘estensi’ salutano la Serie A nell’ultima gara del ‘Mazza’. Ultima giornata di Serie A che vedrà scendere in campo domenica 2 agosto alle ore 18 allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara la Spal di Di Biagio e la Fiorentina di Iachini. Un match che non ha più nulla da chiedere a questo campionato con gli estensi retrocessi da diverse giornate in Serie B e dal turno scorso con la certezza di chiudere questo campionato in ultima posizione e che vorranno onorare quest’ultimo impegno di Serie A, mentre i viola vogliono chiudere al meglio la stagione dopo la confortante vittoria ottenuta nell’ultimo match contro il Bologna con un Chiesa in grande spolvero ed autore di una tripletta. Dopo aver indicato dove vedere Spal Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Spal Fiorentina, ecco le scelte di Di Biagio e Iachini

QUI SPAL- Di Biagio per quest’ultima di campionato si affiderà al 3-5-1-1 con Letica tra i pali; i tre difensori saranno Cionek, Vicari e Bonifazi; le corsie estere saranno presidiate da Strefezza e Fares con Missiroli, Valdifiori e Dabo in mezzo al campo; Di Francesco agirà da trequartista a supporto dell’unica punta Petagna. Nella Spal out per infortunio i vari Castro, Sala, Cerri, Berisha e Floccari.

QUI FIORENTINA- Iachini riconferma il solito 3-4-3 con Terracciano in porta; difesa formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres; i due esterni saranno Lirola e Dalbert con Pulgar e Castrovilli in mediana; il tridente sarà composto da Chiesa, Kouame e Ribery. Nei viola squalificato Ghezzal, mentre sono infortunati Dragowski e Benassi. PROBABILI FORMAZIONI SPAL FIORENTINA

Spal (3-5-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Fares; Di Francesco, Petagna. All. Di Biagio.

Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Kouame, Ribery. All. Iachini.