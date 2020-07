Questa sera alle ore 20.45 allo stadio San Paolo (a porte chiuse), si disputerà il match Napoli Lazio, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A. Match che sulla carta ai partenopei interessa poco visto l’aritmetico setto posto e la qualificazione ai gironi della prossima edizione dell’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre ai biancocelesti interessa per cercare di evitare il quarto posto e conquistare il secondo o il terzo. Nell’ultimo turno di campionato giocato in settimana, la formazione del tecnico Gennaro Gattuso è uscita sconfitta dal Meazza di Milano per 2-0 contro l’Inter, invece la squadra di mister Simone Inzaghi ha vinto all’Olimpico di Roma per 2-0 contro il già retrocesso Brescia.

Dove vedere Napoli Lazio streaming gratis e diretta TV

Il match tra Napoli Lazio in programma questa sera alle ore 20.45 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 254) con diretta a partire dalle ore 20.40; la telecronaca del match sarà affidato a Riccardo Gentile con il commento tecnico dell’ex calciatore Fernando Orsi.

Per gli abbonati di Sky, la partita del San Paolo sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match odierno sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Napoli Lazio, presentazione del match

I precedenti in terra campana sono 63 con i partenopei in netto vantaggio grazie alle loro 31 vittorie contro le 10 degli biancocelesti e 22 pareggi; nella scorsa stagione (20 gennaio 2019) gli azzurri si imposero per 2-1 con reti nel primo tempo di Callejon e Milik e nella ripresa di Immobile con quest’ultimo che ricordiamo sta ad una sola rete dal record di gol della storia della Serie A stabilito dall’argentino Gonzalo Higuain con la maglia proprio del Napoli nella stagione 2015-16 quando realizzò 36 marcature.

Nel match d’andata disputato lo scorso 11 gennaio nella Capitale, i romani ebbero la meglio con un gol di rapina al minuto 82 del solito Immobile.

L’arbitro della gara sarà Gian Paolo Calvarese della sezione AIA di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano (Treviso) e Valerio Vecchi di Lamezia Terme (Catanzaro), quarto uomo Federico Dionisi dell’Aquila. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Aleandro di Paolo di Avezzano (Aquila)e Pasquale De Meo di Foggia.