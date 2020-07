Domani sera alle ore 20.45 allo stadio San Paolo si disputerà il match Napoli Lazio, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A. Per i partenopei ormai aritmeticamente settimi e sicuri di partecipare alla prossima edizione dell’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, sarà un test importante in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di sabato 8 agosto contro il Barcellona. I biancocelesti invece ormai tra le prime quattro, vorranno cercare di migliorare il proprio piazzamento che in questo momento li vede al quarto posto, ma con una vittoria arriveranno almeno terzi e forse anche secondi, in base anche al risultato finale del derby lombardo Atalanta-Inter.

Probabili formazioni Napoli Lazio: le possibili scelte dei due allenatori

Napoli: Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di due difensori centrali, ovvero Manolas e Maksimovic. che si spera recuperino per l’incontro contro i blaugrana, mentre il resto della rosa è a disposizione anche se molto probabilmente alcuni giocatori saranno risparmiati. Nel consueto 4-3-3, in porta Ospina, i centrali difensivi saranno Luperto e Koulibaly e ai loro lati agiranno Di Lorenzo e Mario Rui (favorito su Hysaj); a centrocampo sicuri del posto Fabian Ruiz e Zielinski, invece per il ruolo di regista ballottaggio Lobotka-Demme con quest’ultimo che parte leggermente avanti. Il tridente d’attacco dovrebbe vedere al centro Milik e sugli esterni Politano e L.Insigne.

Lazio: L’allenatore Simone Inzaghi non potrà contare sugli infortunati Lulic, Lucas Leiva e Radu, mentre Caicedo, che ha saltato l’ultimo match contro il Brescia, è ancora in dubbio per infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 presumibilmente con gli stessi protagonisti di mercoledì scorso: Strakosha tra i pali, terzetto difensivo formato da Patric, Acerbi e Luiz Felipe, centrocampo con Parolo in mediana, interni Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre i due esterni Lazzari e Jony (con J.Lukaku pronto a subentrare come sempre nella ripresa). Coppia d’attacco Immobile e Correa.

Probabili formazioni Napoli Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.