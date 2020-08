Serie A, ufficiale: si ricomincia il 19 settembre. Ecco tutti i dettagli

Il consiglio di Lega riunitosi oggi, lunedì 3 agosto 2020, alle ore 19:00 ha deliberato all’unanimità che il campionato di Serie A TIM 2020/2021 inizierà nel weekend del 19-20 settembre. Nell’arco della stagione, i turni infrasettimanali saranno cinque, oltre a quello dell’epifania. L’ultima giornata sarà il 23 maggio e poi spazio alla Nazionale per l’Europeo (posticipato dal 2020 al 2021). Ecco di seguito alcuni dettagli.

Serie A, in campo anche il 3 gennaio e si terminerà il 23 maggio

Il campionato di Serie A TIM ricomincerà il 19 settembre e non il 12 come inizialmente previsto. Il presidente Dal Pino e l’amministratore delegato De Siervo hanno trovato un’intesa tra i club che avuto successo in Consiglio Federale. La maggior parte dei club chiedeva di ricominciare il 19 settembre, con la possibilità di inserire un turno durante le vacanze natalizie, mentre quattro club: Juventus, Lazio, Milan e Atalanta preferivano riprendere il 12 settembre. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE: