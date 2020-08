Sorteggio Calendario Serie A 2020: rivelata la data

Torna il grande calcio in Italia, anche se la stagione che verrà sarà contraddistinta da un’atmosfera piuttosto insolita e alquanto triste. Mancherà il pubblico sugli spalti con ogni probabilità per via del Covid-19 e ciò farà si che lo spettacolo sia inferiore a livello di pathos in campo. Purtroppo in questi mesi ci siamo già abituati a questo, dunque non sarà una sorpresa anche se tutti sperano in un ritorno parziale del pubblico sugli spalti.

In molti si domandavano quando avverrà il sorteggio per quanto concerne il calendario Serie A 2020/21. Finalmente la data è stata rivelata: il sorteggio è stato fissato per martedì 1 settembre e sarà svolto per via telematica attraverso il sito della Lega e i suoi canali ufficiali. Il tutto per via del Covid-19 che in questi ultimi giorni ha fatto registrare un incremento dei casi consistente. Il campionato italiano inizierà invece il 19 settembre.

Campionato all’insegna delle norma anti Covid-19

Sarà un’annata molto particolare contraddistinta dalle norme anti Covid-19, le quali stanno condizionando i nostri comportamenti nella vita di tutti i giorni e dunque anche in quella sportiva. Queste ultime settimane sono servite a livello di organizzazione a tutte le varie leghe calcistiche, le quali hanno ora un protocollo adeguato da far seguire a giocatori e staff.