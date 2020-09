Convocati Genoa: ci sono Pjaca e Zappacosta

Il Genoa è una delle squadre più attive sul mercato. Il nuovo DS Daniele Faggiano sta cercando di sistemare tutti i problemi che la squadra ha avuto negli ultimi 2-3 anni, dettati anche da smantellamenti della rosa a più riprese, soprattutto nelle sessioni invernali di calciomercato. Il grifone sta cercando, mantenendo lo scheletro dello scorso anno, di costruire una rosa che sia all’altezza dell’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Tanti arrivi nella città di Genova, dove ieri si sono uniti al resto della squadra gli ultimi acquisti dei rossoblu in ordine cronologico, ovvero Marko Pjaca dalla Juventus e Davide Zappacosta del Chelsea. Due acquisti sicuramente di livello che andranno a rinforzare una rosa che sta prendendo sempre più forma, e che si aggiungono al resto dei nuovi genoani Zajc, Goldaniga e Badelj. Faggiano ha anche dichiarato che il mercato non è finito e che arriveranno almeno altri tre giocatori. Una campagna acquisti, quella del Genoa, che non pensa solo al presente ma anche al futuro, e a testimoniarlo sono gli innesti di Melegoni e Asoro, giovani dall’ottima prospettiva.

I Convocati per il Crotone

Il nuovo Genoa di Rolando Maran, ha diramato le convocazioni in vista della prima partita di campionato contro il Crotone, presenti anche Pjaca e Zappacosta:

1 Perin, 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 11 Behrami, 14 Biraschi, 16 Zajc, 17 Brlek, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 24 Melegoni, 28 Asencio, 32 Ankersen, 37 Pjaca, 38 Zima, 47 Badelj, 65 Rovella, 77 Zappacosta, 99 Czyborra.