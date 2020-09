Juan Cuadrado ha superato l’esame di italiano e presto sarà un calciatore comunitario. La notizia apparentemente marginale è destinata a scuotere il mondo del calcio. Sono ancora in corso le indagini del caso Suarez e mentre si cerca di far chiarezza sulla vicenda dell’ex attaccante del Barcellona, il colombiano in forza alla Juventus ha effettuato i test a Torino.

Cuadrado ha cambiato sede d’esame

Un proverbio recita ‘a pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca’ e forse sarà solo una coincidenza ma Cuadrado non ha svolto gli esami a Perugia. Il numero 16 bianconero ha svolto i test di lingua italiana livello B1, presso la sede di Torino dell’Università per Stranieri di Siena. Come riportato da fonti ufficiali, la modalità risulta essere una prassi per tutti gli esaminandi e non si tratta di una via facilitatoria per studenti ‘vip’. Non a caso dal Rettorato senese hanno comunicato: “Come tutti gli iscritti Cuadrado dovrà aspettare 20-40 giorni per avere il risultato ed eventualmente l’attestato”.

Queste dichiarazioni riportate da dal sito Calciomercato.com, non fanno altro che accendere altri interrogativi sul caso Surez. Se le tempistiche di rilascio attestato sono così lunghe, perchè al calciatore sudamericano il diploma è stato rilasciato immediatamente?