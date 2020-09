DOVE VEDERE GENOA CROTONE, STREAMING E TV SERIE A – Riparte la Serie A: si ricomincia con la 1° giornata di campionato, una giornata aperta dal match di sabato alle 18 tra Fiorentina e Torino. Incomincerà anche il campionato delle neopromosse, con lo Spezia all’esordio assoluto in Serie A, il Benevento alla sue seconda stagione dopo il disastro del 2017/2018 e il Crotone al terzo anno in massima categoria. Crotone che ricomincerà da Genova, dalla sfida al Grifone di Maran che, probabilmente, assomiglierà ancora abbastanza al Genoa di Nicola dell’anno scorso: in ogni caso, da qui riparte la corsa dei pitagorici, che (proprio come la prima volta) vorrebbero centrare l’obiettivo salvezza.

Abbonati ora a DAZN e guarda tre partite per ogni giornata di Serie A TIM a 9,99€/mese

DOVE VEDERE GENOA CROTONE, PROBABILI FORMAZIONI – Il Genoa, come detto, riparte dalle (non troppe, per la verità), certezze di Mister Nicola, su tutte la difesa a tre. Possibile Radovanovic tra i tre centrali, con Schone e Behrami in mezzo, Ghiglione e Ankersen sui lati. Davanti può giocare Pinamonti, forse all’ultima in maglia rossoblu. Obiettivo del Genoa: evitare la situazione creatasi nelle ultime due stagioni, ovvero una salvezza disperata conquistata solo all’ultima giornata anche grazie ai risultati altrui. In attesa dei possibili super colpi in arrivo.

Il Crotone risponde con, essenzialmente, la formazione dell’anno passato. Novità Magallan nel trio difensivo con Marrone e Golemic, novità Cigarini nel centrocampo con Zanellato e Henrique, esordio per Rispoli sulla destra. In avanti, intoccabile il duo Messias–Simy, che dovrà ripetere l’ottima stagione conclusa ad agosto.

Serie A, dove vedere Genoa Crotone in streaming e in diretta tv

Genoa-Crotone sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, che trasmetterà tre partite a settimana tra i dieci match di Serie A. Gli appassionati potranno dunque seguire la sfida in tv scaricando l’app ufficiale sulle moderne smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su DAZN: basterà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita sul pc. Mentre su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione.