Dove vedere Parma Napoli in streaming e Tv Dazn. Il Napoli debutta in campionato sul campo del Parma, l’anno scorso vera e propria bestia nera della squadra di Gattuso. Tutto sulla gara: dalle probabili formazioni a dove vedere Parma Napoli in tv e streaming su Dazn.

La stagione del Napoli parte dal ‘Tardini’ dove gli azzurri affronteranno il nuovo Parma di Liverani, successore di D’Aversa sulla panchina gialloblù. Nella scorsa stagione il Parma è stato una vera e propria bestia nera per la squadra di Gattuso, sconfitto dai ducali al ‘San Paolo’ il giorno del suo esordio e sconfitto anche al ritorno tra le polemiche. C’è grande curiosità anche per vedere il nuovo Parma di Liverani, vittorioso in amichevole contro Carpi e Pro Sesto ma sconfitto infine dall’Empoli. Andiamo dunque a scoprire dove vedere Parma Napoli in diretta tv e streaming gratis su Dazn.



Parma Napoli: Diretta Streaming e Canale Tv

Partita: Parma Napoli

Data: 20 settembre 2020

Orario: 12.30

Canale tv: Sky Canale 209

Streaming: DAZN

Dove vedere Parma Napoli streaming e diretta Tv Dazn

In streaming, la gara tra il Parma e il Napoli andrà in onda su DAZN tramite il sito ufficiale o l’app: occorrerà sottoscrivere un abbonamento e utilizzare smart tv, pc, smartphone, tablet, oppure console PS4 o XBox. L’alternativa, consiste nel collegare il computer – connesso al sito di DAZN – al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Infine è possibile vedere il match di Serie A Parma Napoli, anche su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN. La telecronaca sarà di Stefano Borghi, affiancato nel commento tecnico da Roberto Cravero. Prepartita (dalle 12.10) e postpartita in diretta dallo Stadio Tardini di Parma con Giulia Mizzoni e Simone Tiribocchi.

