INFORTUNIO ZANIOLO, TUTTI STRETTI INTORNO AL CAMPIONE GIALLOROSSO – Come già confermato questa mattina dalla Roma e riportato sul nostro sito, è stata confermata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma classe ’99, dopo essere rientrato a luglio dalla rottura del legamento del ginocchio sinistro (infortunio occorsogli a gennaio), è di nuovo finito in infermeria dopo il brutto infortunio di ieri sera, durante Olanda-Italia: tutto il mondo del calcio italiano, e non solo i tifosi giallorossi, si stanno stringendo intorno al giocatore, una vera risorsa per la Nazionale che verrà e già considerato un grande patrimonio per gli Azzurri. Ecco le reazioni sui social del mondo dello sport.

Infortunio Zaniolo, “in bocca al lupo” da parte di diversi giocatori e club

Nicolò Zaniolo ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha dichiarato di essere pronto a tornare il prima possibile, confermando la brutta rottura del legamento. “Ringrazio tutti… tornerò presto!”

Già sotto il post del ragazzo di La Spezia sono arrivati gli auguri di pronta guarigione da diversi calciatori e suoi amici: Dzeko (“Forza brate“), Veretout (“Forza amico mio, torna più forte“), Pavoletti (“Forza amico mio, vincerai anche stavolta“), Castrovilli e Caputo (“Non mollare Nico“), Lamela (“Forza“), Pjanic (“Forza Nico“), Nainggolan (“In bocca al lupo grande“) tra gli altri. Poi le storie Instagram di diversi compagni di squadra, tra cui Kluivert, Calafiori, Pellegrini. Quindi gli auguri dell’Inter, della Roma e dello Spezia (squadra della sua città natale) con un post su Twitter:

Forza Nicolò, siamo tutti con te! 💪 https://t.co/dOK9afNhF2 — Inter (@Inter) September 8, 2020

In un momento come questo, vogliamo far sentire la vicinanza dei tifosi giallorossi a Nicolò Zaniolo. Scrivete qui i vostri messaggi per lui: raccoglieremo i migliori sul nostro sito e li gireremo al calciatore mercoledì. #ForzaNicolò 💛❤️ pic.twitter.com/IvH1ScIh0p — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020