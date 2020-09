Dopo il gol in amichevole contro il Monza, si è presentato oggi alle 13.15 davanti ai microfoni della stampa a Milanello il nuovo acquisto del Milan, Brahim Diaz.

Centrocampista offensivo arrivato in prestito dal Real Madrid, ha scelto la maglia numero 21 che è stata di Ibrahimovic ma soprattutto è parso un ragazzo determinato e ambizioso, tanto da voler addirittura pronunciare la parola “Scudetto”.

