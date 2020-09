Dopo un precampionato di alto livello e un debutto impressionante, Victor Osimhen è sempre di più l’idolo dei tifosi azzurri. Osita Okolo, dell’entourage del nigeriano, intervenuto ai microfoni di Radio punto Nuovo, non ha dubbi: “Con Osimhen il Napoli può lottare per lo Scudetto”.

Osita Okolo: “Osimhen è molto felice”

Durante l’intervista Osita Okolo ha dichiarato che la punta africana è felice per il suo debutto ed è molto motivato: “Oltretutto ha raggiunto un ottimo feeling con i suoi compagni di squadra” e poi continua confessando: “Se Victor è felice di aver scelto Napoli? Non mentirò, un sacco di club erano interessati a Osimhen, anche il Liverpool. Per lui, però, Napoli è un’opportunità: lui chiede soltanto di giocare, perchè è ciò che ama fare. Credo che Napoli sia la miglior decisione che potesse prendere”. Osimhen dimostra nonostante la giovane età, di avere chiari i suoi obiettivi, infatti come afferma Okolo, l’attaccante: “É convinto che il Napoli sia pronto a competere per lo Scudetto”.

Il rapporto tra Osimhen e Gattuso

Osita Okolo afferma che fra giocatore e allenatore si è creato un ottimo rapporto: “Gattuso? Era un ottimo giocatore ed è un ottimo allenatore. Con Victor c’è grossa intesa. In Nigeria ‘Gattuso’ è il soprannome che si da alle persone che hanno un carattere grintoso”. Nessun rimpianto quindi per Gattuso, dopo aver scaricato Milik e messo da parte Llorente, l’attacco sembra aver trovato nel nigeriano una nuova stella.