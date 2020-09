Serie A 2020/2021, il calendario del Torino

Presentazione in modalità completamente digital (anche se non ben coordinato con le tempistiche televisive di Sky Sport) per il calendario di Serie A 2020/2021, la data ufficiale di partenza dettata dalla Lega Calcio sarà il 19 settembre con la prima giornata.

Per il Torino del nuovo tecnico Marco Giampaolo quest’anno calendario abbastanza lineare, senza filotti di partite complesse e il tanto atteso derby contro la Juventus posizionato alla 10a giornata.

Il calendario del Torino 2020/2021: tutte le partite di andata

Fiorentina-TORINO (19-20 settembre) TORINO-Atalanta (27 settembre) Genoa-TORINO (4 ottobre) TORINO-Cagliari (18 ottobre) Sassuolo-TORINO (25 ottobre) TORINO-Lazio (1 novembre) TORINO-Crotone (8 novembre) Inter-TORINO (22 novembre) TORINO-Sampdoria (29 novembre) Juventus-TORINO (6 dicembre) TORINO-Udinese (13 dicembre) Roma-TORINO (16 dicembre) TORINO-Bologna (20 dicembre) Napoli-TORINO (23 diecmbre) Parma-TORINO (3 gennaio 2021) TORINO-Hellas Verona (6 gennaio) Milan-TORINO (10 gennaio) TORINO-Spezia (17 gennaio) Benevento-TORINO (24 gennaio)

Il calendario del Torino 2020/2021: tutte le partite di ritorno

TORINO-Fiorentina (31 gennaio) Atalanta-TORINO (7 febbraio) TORINO-Genoa (14 febbraio) Cagliari-TORINO (21 febbraio) TORINO-Sassuolo (28 febbraio) Lazio-TORINO (3 marzo) Crotone-TORINO (7 marzo) TORINO-Inter (14 marzo) Sampdoria-TORINO (21 marzo) TORINO-Juventus (3 aprile) Udinese-TORINO (11 aprile) TORINO-Roma (18 aprile) Bologna-TORINO (21 aprile) TORINO-Napoli (25 aprile) TORINO-Parma (2 maggio) Hellas Verona-TORINO (9 maggio) TORINO-Milan (12 maggio) Spezia-TORINO (16 maggio) TORINO-Benevento (23 maggio)

Ricordiamo che l’inizio del campionato sarà a porte chiuse a causa delle normative anti-contagio, in attesa di far tornare al più presto i tifosi sugli spalti di tutti gli stadi.

Il Torino giocherà le sue partite casalinghe allo “Stadio Olimpico Grande Torino”.