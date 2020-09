Serie A, dove vedere Fiorentina-Torino: streaming gratis e diretta TV Serie A

Oggi pomeriggio alle ore 18, allo stadio Franchi di Firenze (a porte chiuse) si disputerà il match Fiorentina-Torino, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A con entrambe le squadre che in questa stagione dovranno riscattare quella scorsa, molto anonima dall’inizio alla fine.

Fiorentina-Torino, 1.a giornata

I precedenti tra le due squadre in terra toscana sono 89 con i granata che non riescono a vincere in campionato da trenta partite (l’ultima addirittura il 31 ottobre 76); in totale i padroni di casa hanno ottenuto 41 vittorie contro le 15 degli ospiti e 33 pareggi. Nel campionato scorso la Fiorentina del confermato tecnico Giuseppe Iachini si è imposta per 2-0 con autogol di Lyanco e rete di Cutrone; dunque per il neo tecnico dei piemontesi Marco Giampaolo c’è subito un tabù da sfatare in questo suo esordio.

L’arbitro dell’incontro sarà Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi di Roma e Stefano Baccini di Conegliano (Treviso), quarto uomo Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Piero Giacomelli di Trieste e Mauro Galetto di Rovigo.

Ora prima di andare a vedere dove sarà trasmessa la partita tra viola e granata, vediamo quali sono le probabili formazioni.

Dove vedere Fiorentina-Torino: diretta tv e streaming

Il match tra Fiorentina-Torino in programma oggi alle ore 18 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder)) con diretta a partire dalle ore 17.55; la telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani.

Per gli abbonati di Sky, la partita del San Paolo sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match odierno sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.