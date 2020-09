Serie A, dove vedere Verona Roma: streaming e diretta TV

Dove vedere Verona Roma, presentazione del match. Alle ore 20.45 di sabato 19 settembre allo stadio ‘Bentegodi’ (a porte chiuse) il Verona di Ivan Juric ospiterà la Roma di Paulo Fonseca, il match è valido per la 1.a giornata del campionato di Serie A. Gli scaligeri vengono dall’ottima stagione dello scorso campionato che si è concluso in 9.a posizione con 49 punti (12 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte), mentre i giallorossi hanno centrato la qualificazione in Europa League concludendo in 5.a posizione con 70 punti (21 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte). Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Verona-Roma.

Dove vedere Verona Roma, diretta TV e streaming