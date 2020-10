Dopo il rinvio di Genoa-Torino a causa dei 18 casi di Coronavirus nella squadra ligure, in Serie A incombe nuovamente l’ombra del Covid-19, questa volta sull’Atalanta.

Alle 13.30 al Centro Sportivo di Zingonia era in programma la conferenza stampa di Gasperini in vista del match di domani alle 12.30 contro il Cagliari, ma è stata annullata a causa di una positività riscontrata in un membro del club bergamasco: dai primi riscontri pare sia un giocatore che milita anche nella Primavera.

Gasperini e lo staff hanno ovviamente accettato a malincuore l’inevitabile decisione.

Atalanta-Cagliari: la situazione

La stessa Atalanta ha voluto emettere un comunicato ufficiale per spiegare la situazione: “L’Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate“.

La partita contro il Cagliari non sembra assolutamente a rischio, infatti Gasperini ha già la formazione in testa: Sportiello; Tolòi, Palomino, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Davvero difficile rinunciare alla coppia colombiana e un Papu Gomez in forma strepitosa: l’Atalanta ha segnato 4 gol al Torino e 4 gol alla Lazio, ma non vuole fermarsi qui e continuare anche al debutto casalingo.

Coronavirus permettendo….