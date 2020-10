BALLON D’OR DREAM TEAM, MOLTI ITALIANI NOMINATI DA FRANCE FOOTBALL – Mancherà l’appuntamento col Pallone d’Oro, per via del Coronavirus, nella stagione 2020. Però France Football ha organizzato un’iniziativa molto particolare, con la quale si cerca di creare la squadra imbattibile: attraverso il voto di tutti e quello di una giuria specializzata, verrà eletto il miglior “undici” della storia del calcio, sulla base di una serie di nomination. Dieci nomi per ogni ruolo, schierati con una sorta di 3-4-3 un po’ sbilanciato in avanti: ben sedici gli italiani nominati, ore ci sarà da attendere per capire se qualcuno di questi sarà scelto nel Dream Team mondiale.

Ballon D’Or Dream Team, ecco tutte le nomination: 16 italiani in gara

PORTIERI

Gordon Banks

Gianluigi Buffon

Iker Casillas

Sepp Maier

Manuel Neuer

Thomas N’Kono

Peter Schmeichel

Edwin van der Sar

Lev Jascin

Dino Zoff

DIFENSORI CENTRALI

Franco Baresi

Franz Beckenbauer

Fabio Cannavaro

Ronald Koeman

Marcel Desailly

Bobby Moore

Daniel Passarella

Matthias Sammer

Gaetano Scirea

Sergio Ramos

TERZINO SINISTRO

Andreas Brehme

Paul Breitner

Antonio Cabrini

Giacinto Facchetti

Junior

Ruud Krol

Paolo Maldini

Marcelo

Nilton Santos

Roberto Carlos

TERZINI DESTRI

Giuseppe Bergomi

Cafù

Carlos Alberto

Djalma Santos

Claudio Gentile

Manfred Kaltz

Philip Lahm

Wim Suurbier

Lilian Thuram

Berti Vogts

CENTROCAMPISTI DIFENSIVI

Jozesf Bozsiq

Sergio Busquets

Didi

Falcao

Steven Gerrard

Gerson

Pep Guardiola

Josef Masopust

Lothar Matthaus

Johan Neeskens

Andrea Pirlo

Fernando Redondo

Frank Rijkaard

Bernd Schuster

Clarence Seedorf

Luis Suarez

Marco Tardelli

Jean Tigana

Xabi Alonso

Xavi

CENTROCAMPISTA OFFENSIVO

Roberto Baggio

Bobby Charlton

Alfredo di Stefano

Enzo Francescoli

Ruud Gullit

Gheorghe Hagi

Andrés Iniesta

Raymond Kopa

Laszlo Kubala

Diego Armando Maradona

Sandro Mazzola

Pelé

Michel Platini

Ferenc Puskas

Gianni Rivera

Juan Alberto Schiaffino

Socrates

Francesco Totti

Zico

Zinedine Zidane

ALA SINISTRA

Oleg Blockine

Cristiano Ronaldo

Dragan Dzajic

Ryan Giggs

Thierry Henry

Rivaldo

Roberto Rivelinho

Ronaldinho

Karl-Heinze Rumenigge

Hristo Stoitchkov

ALA DESTRA

David Bechkam

George Best

Samuel Eto’o

Luis Figo

Garrincha

Jairzinho

Kevin Keegan

Stanley Matthews

Lionel Messi

Arjen Robben

ATTACCANTE CENTRALE

Dennis Bergkamp

Johan Cruyff

Kenny Dalglish

Eusebio

Sandor Kocsis

Gerd Muller

Romario

Ronaldo

Marco Van Basten

George Weah