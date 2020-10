Bargiggia: “Via Conte dall’Inter, Vidal non e più quello della Juventus”

L’Inter di Antonio Conte non sta ingranando la marcia giusta in questa stagione, così come nella scorsa. Gli ultimi due risultati con Milan e Borussia Mönchengladbach stanno facendo storcere il naso ai tifosi nerazzurri, molti dei quali non vedono di buon occhio il tecnico pugliese per il suo passato nella Juventus. La squadra in questo momento è sorretta dalle grandi prestazioni di Lukaku, il quale sta facendo gli straordinari sul fronte offensivo e non solo.

Il noto giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia, ha criticato duramente Antonio Conte e l’ex Juventus, Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è stato acquistato dall’Inter per risolvere i problemi a centrocampo, ma qualcosa non sta girando per il verso giusto. Ecco il tweet di Bargiggia sul cileno:

“E ci voleva tanto a capirlo prima? Da anni non è più quello là. Scelte di vita, etàche avanza, ruolo dove devi correre appresso ai ragazzini che vanno a 100 allora. Solo @Inter e club italiani possono andare a comprare gli ex giocatori. E vogliamo pure parlare di Kolarov?”.

Su Conte, Bargiggia ha detto: “Con un atto di coraggio e lungimiranza, fossi @Inter risolverei il contratto con Conte che non è più nemmeno il lontano parente del primo Conte e mi affiderei ad un tecnico moderno, di vedute aperte, elastico, aziendalista e con migliori conoscenze”.