Dove vedere Bologna Sassuolo streaming gratis e diretta tv. Bologna e Sassuolo pronte a sfidarsi nella quarta giornata di Serie A. Tutto sul derby emiliano, dalle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming gratis e alcune curiosità sul match del Dall’Ara. Qui invece il palinsesto Dazn per la 4a giornata, con tutte le gare trasmesse in streaming e sul canale DAZN1.

Dopo la sosta delle nazionali torna la Serie A, con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo tra le gare previste per il quarto turno di campionato. La formazione di Mihajlovic proverà a fermare i lanciatissimi neroverdi di De Zerbi, tra le migliori squadre in questo avvio. Nove goal segnati e tre subiti per il Sassuolo, a quota sette in campionato, mentre il Bologna ha fin qui ottenuto solamente tre punti frutto di due sconfitte ed un successo: per i rsossoblù stesso numero di goal segnati ed incassati, ovvero quattro. In questa pagina tutte le informazioni su come seguire Bologna Sassuolo streaming gratis e diretta tv Dazn.



Serie A, Bologna Sassuolo: Canale Tv e Streaming

Partita: Bologna Sassuolo

Data: 18 ottobre 2020

Orario: 12:30

Canale tv: DAZN1 (Sky Canale 209)

Streaming: DAZN

Dove vedere Bologna Sassuolo streaming gratis e diretta tv

In streaming, la gara tra il Bologna e il Sassuolo andrà in onda su DAZN tramite il sito ufficiale o l’app: occorrerà sottoscrivere un abbonamento e utilizzare smart tv, pc, smartphone, tablet, oppure console PS4 o XBox. L’alternativa, consiste nel collegare il computer – connesso al sito di DAZN – al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Infine è possibile vedere il match di Serie A Bologna Sassuolo, anche su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.

Per il derby emiliano Bologna Sassuolo streaming gratis e diretta tv, Dazn seguirà la gara grazie ai suoi inviati allo stadio. La telecronaca del match sarà di Massimo Callegari, affiancato nel commento tecnico da Alessandro Budel. Interviste e bordocampo a cura di Tommaso Turci. Prepartita (dalle 12.15) e postpartita in diretta dallo Stadio Dall’Ara di Bologna con Marco Russo.