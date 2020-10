Dove vedere Juventus Verona in diretta tv e streaming su Sky Sport. La Juventus di Pirlo ospita il Verona di Juric nel primo posticipo della quinta giornata di Serie A: tutto sulla gara dell’Allianz Stadium e su dove vedere Juventus Verona in tv e streaming.

La Juventus, reduce dal buon debutto nel girone di Champions League a Kiev, deve tornare alla vittoria anche in campionato dopo il pareggio di Crotone. Allo Stadium domenica sera arriva il Verona. I bianconeri hanno vinto solo una delle tre partite giocate in Serie A, ovvero la prima contro la Sampdoria. Poi sono arrivati due pareggi e la vittoria a tavolino contro il Napoli. In questa pagina tutto quello che c’è da sapere sul match dell’Allianz Stadium Juventus Verona: dalle curiosità sulla gara fino alle indicazioni su dove vedere Juventus Verona in diretta tv e streaming gratis.

Juventus Verona: info Canale Tv e Streaming

Partita: Juventus Verona

Data: 25 ottobre 2020

Orario: 20.45

Canale tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno

Streaming: Sky Go, Now Tv

Dove vedere Juventus Verona in tv e streaming Sky

Dove vedere Juventus Verona in tv e streaming? Juventus-Verona sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (ch.201 SAT e ch.472 DTT) e Sky Sport Serie A (ch.202 SAT e ch.473 DTT). Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Daniele Adani, con i contributi da bordocampo di Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Clicca qui per conoscere i telecronisti di Serie A della 5a giornata su Sky e DAZN.

Il match tra Juventus e Verona sarà disponibile in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L’alternativa è Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.