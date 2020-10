DIRETTA LIVE Dinamo Kiev Juventus: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Dinamo Kiev Juventus)

1′ TEMPO

Live Dinamo Kiev Juventus: le probabili formazioni

DINAMO KIEV (4-4-1-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; De Pena, Sydorchuk, Buyalski, Tsygankov; Shaparenko; Supryaga. All. Lucescu.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Dybala. All. Pirlo.

Live Dinamo Kiev Juventus: la presentazione del match

Alle ore 18:55 ci sarà l’esordio stagionale in Champions League per la Juventus guidata da Andrea Pirlo. I bianconeri giocheranno contro la Dinamo Kiev, allo Stadio Olimpico di Kiev, con un seguito di circa 20000 tifosi ucraini.

Si tratta della prima sfida del Gruppo G del girone di qualificazione della Champions League, in serata scenderà in campo anche il Barcellona contro gli ungheresi del Ferencvaros. La Juventus si avvicina al match reduce dal pareggio in trasferta, allo Stadio Ezio Scida, contro il Crotone: partita caratterizzata dall’espulsione all’esordio di Chiesa, probabilmente titolare questa sera in Ucraina, e dal primo gol di Alvaro Morata a seguito del suo ritorno alla Vecchia Signora. I bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo e De Ligt in occasione della trasferta europea. La Dinamo Kiev potrà contare sull’esperienza del suo tecnico Lucescu, 75 anni compiuti a Luglio. Gli ucraini sono primi in classifica nel rispettivo campionato nazionale, a quota 14 punti dopo 12 partite stagionali.