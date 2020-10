Dove vedere Milan Roma diretta tv e streaming Serie A

Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena Milan Roma, Monday Night della quinta giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere in tv e streaming Milan Roma.

Dove vedere Milan Roma, presentazione della partita

Il match Milan Roma sarà un banco di prova importante per i rossoneri, al momento in testa alla classifica. Gli uomini di Pioli, dopo il brillante successo in Scozia in Europa League contro il Celtic, puntano a confermare quanto di buono fatto in queste prime 4 giornate anche in campionato. Non sarà facile contro una Roma agguerrita e in salute, capace di ribaltare il risultato sia in Europa League (contro lo Young Boys, da 0-1 a 2-1) che in campionato (contro il Benevento). Ecco dove vedere Milan Roma in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Milan Roma: luogo, orario e probabili formazioni

Milan Roma si giocherà lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Le probabili formazioni delle 2 squadre sono disponibili QUI.

Dove vedere Milan Roma, streaming e diretta tv in chiaro?

La diretta tv del match Milan Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201 del pacchetto Sky) con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in live streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.