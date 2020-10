Milan Roma probabili formazioni: sfida tra Ibrahimovic e Dzeko

Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena Milan Roma, monday night della quinta giornata di Serie A 2020/21. Il match Milan Roma metterà a confronto i padroni di casa allenati da mister Pioli, al momento in testa alla classifica, e la Roma del tecnico Fonseca che, dopo un inizio a singhiozzo e la clamorosa sconfitta a tavolino all’esordio contro l’Hellas Verona, sembrano aver ingranato la marcia giusta. Dopo aver visto le informazioni per seguire il match di San Siro, andiamo a conoscere le probabili formazioni delle 2 compagini.

Milan Roma probabili formazioni: ecco il possibile schieramento dei rossoneri

Dopo il brillante successo di Glasgow, la squadra di Pioli si rituffa in campionato per provare a proseguire il percorso netto ottenuto fino ad ora. L’unico assente certo nei rossoneri, Calhanoglu, potrebbe tornare a disposizione in tempi record. In ogni caso, rispetto alla formazione vista in Europa League, dovrebbe rientrare Calabria al posto di Dalot e Bennacer in mezzo al campo, con Tonali in panchina. In attacco accanto ad Ibrahimovic ci saranno Saelemaekers e Leao.

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Milan Roma probabili formazioni: ecco come dovrebbero giocare i giallorossi

Emergenza difesa per Fonseca: senza Smalling, fermo per una distorsione al ginocchio, e Mancini, positivo al Covid, il tecnico della Roma è costretto a riproporre la coppia di difesa Ibanez e Kumbulla che bene hanno fatto in svizzera contro lo Young Boys. Nel 4-2-3-1 a centrocampo si rivedrà Cristante, al fianco di Veretout. Attorno a Dzeko gireranno Pedro, Mkhitaryan e Pellegrini.

ROMA (4-2-3-1) Mirante; Santon, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Veretout, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca