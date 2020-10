DOVE VEDERE UDINESE PARMA IN STREAMING E TV – Riparte la Serie A, riparte col botto e con i tre big match del sabato (Napoli-Atalanta e Inter-Milan, oltre alla Juve impegnata a Crotone). Ma giocano anche tutte le altre squadre, persino quel Genoa che sembrava al collasso fino a qualche giorno fa causa Covid ma che, ora, sta recuperando ogni giorno qualche giocatore in più (Pjaca e Pellegrini gli ultimi della lista). Genoa che, fermo a tre punti, condivide la stessa posizione di classifica con il Parma: i ducali domani andranno alla Dacia Arena di Udinese, impegnati contro un’Udinese ancora a zero punti e a secco di gol. Si gioca alle 18: tre punti in palio, due squadre agguerrite pronto a fare di tutto per vincere il match.

DOVE VEDERE UDINESE PARMA, QUANDO SI GIOCA – Il match tra friulani ed emiliani, valido per la 4° giornata di Serie A, avrà luogo alla Dacia Arena di Udine alle ore 18.00 di domenica pomeriggio (17 ottobre 2020).

DOVE VEDERE UDINESE PARMA, I PRECEDENTI – Quello di domenica sera sarà il 24° scontro tra Udinese e Parma in casa dei bianconeri friulani: lo score, al momento, sorride ai padroni di casa, visto che nei 23 precedenti ci sono state 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte per l’Udinese. 2 delle 6 vittorie del Parma, risalgono agli ultimi due incroci, nelle ultime due stagioni: l’anno scorso fu 1-3 con Gervinho, Gagliolo e Inglese, due anni fa fu 1-2 ancora con Gervinho e Inglese.

DOVE VEDERE UDINESE PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI – L’Udinese ha disperatamente bisogno di trovare punti, visto che solo un’altra volta nella sua storia aveva perso le prime quattro di campionato. Ci sarà Nicolas in porta, Becao, Samir e De Maio in difesa con Ouwejan e Molina sugli esterni. Arslan a fare il “Mandragora”, a fianco a lui il talento di Pereyra e De Paul. Davanti, esordio per Deulofeu, favorito su Okaka per far coppia con Kevin Lasagna.

Il Parma ha perso Inglese, perché positivo al Covid-19. Essendo fuori anche Cornelius, le punte nel 4-3-1-2 di Liverani saranno Gervinho e Karamoh, supportate da Cyprien. Hernani regista, Kurtic e Kucka mezzali: dietro di loro, Gagliolo e Laurini terzini con Bruno Alves e Osorio centrali. Sepe in porta.

Serie A, dove vedere Udinese Parma in tv e in streaming

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la partita Udinese-Parma. Quest’ultima sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Si potrà seguire Udinese-Parma anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go per vederla sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet sia su pc e notebook. Il match sarà visibile anche sul servizio streaming Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, a chi compra uno dei pacchetti proposti.