Ai microfoni di Radio Rai, ha parlato Fabio Capello. L’ex allenatore di Milan, Juventus e Roma non ha esitato ad elogiare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: capolista di questa nuova stagione di Serie A (e con il migliore attacco), ma allo stesso tempo considerata una vera e propria mina vagante del calcio italiano.

Le dichiarazioni di Fabio Capello sull’Atalanta di Gasperini

“Scudetto? La favorita è l’Inter, ma l’Atalanta se recupera Ilicic può diventare la mina vagante di questa stagione: da una parte la corazzata di Conte e dall’altra la Dea di Gasperini. Sulle porte chiuse manca quell’atmosfera che solo il pubblico può dare: è uno degli aspetti che può fare la differenza. L’Atalanta ha tenuto anche calciatori che dovevano andare via e invece sono rimasti, ora come ora i bergamaschi hanno una rosa di grandissimo livello: la Juventus deve riuscire a mettere in campo tutte le pedine che ha comprato. Per il titolo metto anche il Napoli, per la Champions il Milan di Ibrahimovic e la Roma di Fonseca. La banda di Gian Piero Gasperini è da temere senza mezzi termini. Ora come ora è troppo presto per parlare di Scudetto, ma a metà campionato si avranno più certezze”.