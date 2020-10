Il caso Juventus Napoli continua a tenere banco in Italia. Intanto, come anticipato già ieri da La Repubblica, il Giudice Sportivo, il dott. Gerardo Mastandrea, ha chiesto un supplemento d’indagine e ancora non ha preso una decisione in merito alla partita. Nel comunicato ufficiale sugli squalificati del prossimo turno, diramato pochi minuti fa, alla riga relativa alla partita Juventus – Napoli si può notare la scritta “sub judice”.

I documenti da analizzare sono tanti e sta prendendo corpo l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un ulteriore supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura Federale della FIGC guidata da Giuseppe Chiné. Mastandrea sceglierà nel corso dei prossimi giorni, ma c’è la possibilità che bisognerà aspettare fino a questo fine settimana per la comunicazione della scelta definitiva.

Quindi, per adesso non c’è stato né il rinvio della partita a data da destinarsi né la vittoria per 3-0 a tavolino in favore della Juventus. Come spiegato dal Napoli e dall’avvocato Mattia Grassani, se il Giudice deciderà per il 3-0 per la Juventus, la società azzurra sarà subito pronta ad andare in tribunale e fare ricorso.

La partita più lunga degli ultimi anni ancora non è finita e ci vorrà altro tempo prima del “triplice ischio” da parte del…Giudice.