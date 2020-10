La partita contro il Cagliari è ormai alle porte, e per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è una grande occasione da sfruttare nella maniera migliore possibile: dopo le vittorie con Lazio e Torino (sempre in trasferta) che hanno ridato grande fiducia a tutto il gruppo, si ha la possibilità di fare 9 punti e salire in testa alla classifica. Contesto tanto particolare quanto esaltante, ma non sicuramente facile: dall’altra parte ci sono i sardi rossoblu che hanno bisogno di risollevare la china dopo aver conquistato soltanto un punto nelle prime due giornate di Serie A. Si prospetta una battaglia calcistica coi fiocchi, e in occasione del match, il capitano dell’Atalanta Papu Gomez ha mostrato la sua carica.

La carica di Gomez in vista della partita contro il Cagliari – Attraverso il suo profilo Instagram, il capitano dell’Atalanta Gomez ha pubblicato un video motivazionale in occasione della sfida con il Cagliari: in programma alle 12:30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Medium che testimonia la carica dell’argentino, con tanto di ritorno in casa dopo mesi di attesa (e lavori di ristrutturazione). Certo, la mancanza del pubblico è sicuramente evidente, ma i nerazzurri di Gasperini daranno tutto pur di portare a casa i tre punti.