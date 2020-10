L’inizio dell’Atalanta è stato qualcosa di sensazionale: nove punti, testa alla classifica, record di goal e una squadra sempre affamata di vittorie. Era dalla stagione 2011/2012 (senza contare la famosa penalizzazione di 6 punti per via dello scandalo calcioscommesse) che i nerazzurri non raggiungevano la vetta: una situazione momentanea che fa sognare, non poco, i tifosi della Dea, allo stesso tempo però con la consapevolezza di lavorare sempre con i piedi per terra. Tra i tanti protagonisti spicca ovviamente il capitano Papu Gomez, non solo autore di una partenza scoppiettante, ma anche di un possibile rinnovo di contratto con la società bergamasca. Ecco la situazione attuale del numero 10 argentino (fresco di convocazione in Nazionale).

Papu Gomez vicino al rinnovo dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da TMW, la priorità dell’Atalanta è quella di prolungare il contratto a Gomez: si parla di un rinnovo fino al 2024. Tale situazione potrebbe ridimensionare la Dea in termini di ingaggi, superando la famosa soglia dei 2 milioni di euro, scaturendo un probabile effetto domino che comporterà ad un vera e propria trasformazione dei bergamaschi: consolidandosi come big del calcio (anche in Europa). Staremo a vedere se verrà raggiunto l’accordo tra l’argentino e la società di Antonio Percassi, sicuramente nel pieno dell’ottimismo.