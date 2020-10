Sentenza Juventus Napoli – Sono passati esattamente dieci giorni dal quella domenica 4 ottobre. La domenica di Juventus Napoli, big match della terza giornata di Serie A. Partita che non si è mai disputata vista l’impossibilità del Napoli di partire per Torino. Ricordiamo tutti che la ASL napoletana aveva impedito la partenza al club azzurro viste le positività dei calciatori Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.

Settimana scorsa, era attesa la decisione sulla partita, cioè se assegnare il 3-0 a tavolino alla Juventus e il punto di penalizzazione al Napoli oppure rinviare la partita a data da destinarsi. Però, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, aveva rinviato la sentenza prendendosi ulteriore tempo per analizzare bene la situazione.

E solamente oggi è arrivata la sentenza definitiva: Mastandrea ha concesso la vittoria a tavolino per 3-0 alla Juventus e il Napoli è stato penalizzato di un punto in classifica. Quindi, attualmente, la Juventus raggiunge Milan e Atalanta in cima alla classifica a quota 9 punti, mentre il Napoli passa da 6 a 5 punti.

Il Napoli e l’avvocato Mattia Grassani però sono già pronti a procedere con il ricorso. Se il Napoli dovesse vincere i successivi gradi di giudizio, Agnelli accetterà la decisione e non effettuerà nessun controricorso.

La partita più lunga della storia recente del calcio italiano ancora non è finita e chissà quanto altro tempo ci vorrà per sentire il “triplice fischio” di questo match.