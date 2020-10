Serie A, clamorosa indiscrezione: Juventus-Napoli si giocherà! Ecco i dettagli

Serie A – Sembra ancora lontana la vera decisione su Juventus-Napoli, che si sarebbe dovuta disputare domenica 4 ottobre 2020. Come tutti sappiamo, l’incontro non è stato disputato a causa del blocco posto dall’Asl al Napoli dopo alcuni contagi all’interno della squadra partenopea e quindi la formazione azzurra non si è presentata a Torino. Ieri la sentenza del Giudice Sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione, ma la vicenda non è finita qui. Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli, presenterà ricorso (come già tutti immaginavamo), ma quello che potrebbe succedere sarà un vero colpo di scena. Infatti, Sportitalia ha fornito una clamorosa indiscrezione. Ecco di seguito maggiori dettagli.

Serie A, Juventus-Napoli si rigioca

Sportitalia, l’imittente posizionata al canale 60 del digitale terrestre, ha fornito poco fa importanti aggiornamenti sulla sentenza che ha portato al 3-0 a tavolino in favore della Juventus. Come tutti sappiamo, il 3-0 a tavolino era inevitabile per come era stata posta la causa ma nonostante ciò il Napoli farà ricorso. Per la decisione finale, è importante che la Juventus abbia evitato di presentarsi in giudizio, rimanendo estranea totalmente (comportandosi da signora). Così, in secondo grado, il Napoli, senza opposizione, potrà ottenere che la partita venga rigiocata e recuperare il punto di penalizzazione. Sullo sfondo un accordo politico con Gravina a fare da garante per il bene del sistema e della regolarità del campionato.