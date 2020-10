Serie A, dove vedere Torino Cagliari: diretta tv e streaming

Passata la sosta per le nazionali tra spareggi per Euro2020 e Nations League, riprende il campionato di Serie A.

Match valevole per la 4.a giornata, Torino-Cagliari si giocherà allo Stadio “Grande Torino” nella città della Mole.

Il Torino vuole i primi tre punti della stagione, mentre il Cagliari si deve riprendere dopo la batosta subita a Bergamo contro l’Atalanta (5-2): prima di scoprire dove vedere Torino Cagliari ecco una breve panoramica della sfida.

Il Torino di Marco Giampaolo è ultimo in classifica ma con una partita in meno, a causa del rinvio del match contro il Genoa per le positività al Covid-19 dei giocatori del Grifone. Gli arrivi delle ultime ore di mercato Gojak e Bonazzoli potrebbero esordire, tutti a disposizione nella rosa tranne il lungodegente Baselli.

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco con il dubbio Klavan e Gastòn Pereiro, accolto Ounas anche lui arrivato nel gong del calciomercato.

L’arbitro del match sarà Federico La Penna della sezione di Roma.

Dove vedere Torino Cagliari: diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio 1 (251) del satellite, la telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati Sky la partita Torino Cagliari sarà visibile anche in streaming su Sky Go, sia sui dispositivi mobili che su smartphone.

La sfida del “Grande Torino” si potrà vedere anche tramite Now Tv, servizio streaming live e on-demand di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisto di un ticket: questa opzione è disponibile anche per i non abbonati Sky.

Dove vedere Torino Cagliari: le probabili formazioni

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, N’Koulou, Rodriguez; Meitè, Rincòn, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

All: Giampaolo

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godìn, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

All: Di Francesco