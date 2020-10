Serie A, Sassuolo Torino dove vedere: streaming e diretta tv

− SASSUOLO TORINO DOVE VEDERE

L’anticipo della quinta giornata di Serie A vedrà in campo domani alle ore 20:45, Sassuolo e Torino. Al Mapei, si affronteranno due squadre quasi agli antipodi per quanto riguarda il loro periodo di forma. Da un lato, il super Sassuolo di De Zerbi, secondo in classifica a quota 10 punti, con 13 gol fatti e sei subiti. I nero-verdi arrivano dalla pirotecnica vittoria di Bologna, raggiunta dopo essere passati in svantaggio per ben due volte. Dall’altro lato, il Toro è alla ricerca disperata di punti (è ancora a zero), vista l’ultima posizione in classifica. Nei granata, l’ultimo baluardo resta il solito Gallo Belotti, che domani affronterà in una sfida ravvicinata il compagno di reparto in Nazionale, Ciccio Caputo. Nel dettaglio Sassuolo Torino dove vedere.

Sassuolo Torino dove vedere, streaming e diretta Sky

Il match tra Sassuolo e Torino valido per la quinta giornata di campionato sarà trasmesso sulla piattaforma Sky e, precisamente, sui canali satellitari Sky sport Serie A (numeri 202 e 249) e Sky Sport Uno (numero 251). Per gli abbonati Sky, sarà possibile vedere la partita anche sulla piattaforma streaming Sky Go, usufruibile tramite diversi dispositivi, quali: tablet, pc, notebook, smartphone e molti altri. Infine, da non dimenticare anche il servizio streaming e on demand di Sky, Now Tv. Per la telecronaca, ci saranno Riccardo Gentile, affiancato dall’ex giocatore Massimo Ambrosini.