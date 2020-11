BELOTTI LUKIC, CHE COPPIA! SONO 9 GOL PER IL DUO GRANATA – Il Torino è partito male, malissimo. Però si sta rialzando, o almeno così sembra: la vittoria nel recupero contro il Genoa ha permesso ai granata di ottenere il primo successo in questo campionato, e dunque ora la banda di Giampaolo cercherà di bissare l’ottimo risultato di mercoledì nel pomeriggio di domani, contro il Crotone. Vincere significherebbe dare una netta sterzata alla stagione, allontanando la zona calda e i fantasmi di un possibile esonero per il tecnico Giampaolo: per farlo, l’allenatore nato in Svizzera si affiderà ancora una volta ai gol di Belotti e Lukic. Gol che, al momento, stanno diventando una costante piuttosto piacevole per i tifosi granata.

Belotti Lukic, solo Ibra Leao del Milan e Simeone Joao del Cagliari come loro

Decisivo nella vittoria in casa del Genoa, Sasa Lukic sta acquisendo sempre più importanza nello scacchiere di Giampaolo: al momento viene sempre più spesso utilizzato come trequartista, ruolo nel quale può sfruttare la sua tecnica e la sua capacità di inserimento per avvicinarsi alla porta. Ha già realizzato tre gol in questo campionato di Serie A, che aggiunti ai sei gol segnati dal Gallo Belotti fanno un totale di ben nove gol: si tratta della coppia gol più prolifica fin qui in Italia, al pari del duo milanista Ibra-Leao e di quello cagliaritano Joao Pedro-Simeone. Insomma, il tecnico granata deve fare in modo di sistemare l’apparato difensivo e insegnare ai propri giocatori a mantenere l’attenzione in ogni attimo della partita, ma in attacco al momento non ci sono grossi problemi: in attesa della crescita di Verdi e Bonazzoli e del ritorno in campo di Zaza, Giampaolo si gode la coppia Belotti Lukic, la migliore della Serie A. E non è poco.

Ecco la classifica delle coppie d’attacco per gol segnati

TORINO -Belotti Lukic: 9 gol

MILAN – Ibrahimovic Leao: 9 gol

CAGLIARI – Simeone Joao: 9 gol

INTER – Lukaku Lautaro: 8 gol

SASSUOLO – Caputo Berardi: 8 gol

ATALANTA – Muriel Gomez: 8 gol

ROMA – Veretout Pedro: 7 gol

JUVENTUS – Ronaldo Morata: 7 gol