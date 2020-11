Dove vedere Inter Torino: streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Inter Torino, presentazione del match. Oggi pomeriggio alle ore 15 a ‘San Siro’ l’Inter di Antonio Conte ospiterà il Torino di Marco Giampaolo, il match è valido per l’ 8.a giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri hanno 12 punti in classifica (3 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci dal pareggio contro l’Atalanta per 1-1 nel match giocato al ‘Gewiss Stadium’ prima della sosta per le rispettive nazionali. Inter che non vince in campionato dallo scorso 24 ottobre quando s’impose in trasferta a ‘Marassi’ per 0-2 contro il Genoa. I granata, invece, navigano nella parte bassa della classifica con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte) e prima della sosta avevano pareggiato per 0-0 contro il Crotone.

Inter-Torino sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Cecconi e Di Vuolo, mentre il quarto uomo sarà Pasqua. Var ed Avar saranno rispettivamente Abisso e Galetto. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Inter-Torino.

Dove vedere Inter Torino, diretta TV e streaming