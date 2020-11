Serie A, dove vedere Napoli Sassuolo: streaming e diretta tv

Dove vedere Napoli Sassuolo in diretta tv e streaming su Sky Sport. Il Napoli di Gattuso ospita il Sassuolo di De Zerbi nel primo posticipo della sesta giornata di Serie A: tutto sulla gara del San Paolo e su dove vedere Napoli Sassuolo in tv e streaming.

Sull’onda lunga delle vittorie contro il Benevento in Serie A e contro la Real Sociedad in Europa League, il Napoli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma della Serie A, alla ricerca della vittoria. Seconda contro terza in classifica, per un match ad altissmo contenuto tecnico. L’ultima vittoria del Sassuolo in Serie A risale al 23 agosto 2015 al Mapei Stadium, nella prima partita dell’era Sarri. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite in casa, ultimo il 2-0 dello scorso 25 luglio firmato dai goal di Hysaj e da Allan. In questa pagina tutto quello che c’è da sapere sul match del San Paolo Napoli Sassuolo: dalle curiosità sulla gara fino alle indicazioni su dove vedere Napoli Sassuolo in diretta tv e streaming su Sky.

Napoli Sassuolo: Canale Tv e streaming

Partita: Napoli Sassuolo

Data: 01 novembre 2020

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport 253 SAT, Sky Sport 484 DTT

Streaming: Sky Go, Now Tv

Dove vedere Napoli Sassuolo in tv e streaming Sky

Dove vedere Napoli Sassuolo in tv e streaming? Napoli Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky sui canali Sky Sport 253 (SAT) e Sky Sport 484 (DTT). Telecronaca affidata a Dario Massara e Luca Pellegrini, con i contributi da bordocampo di Massimo Ugolini. Clicca qui per conoscere i telecronisti di Serie A della 6a giornata su Sky e DAZN.

Il match tra Napoli Sassuolo sarà disponibile in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L’alternativa è Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.