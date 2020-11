DOVE VEDERE TORINO CROTONE IN TV E IN STREAMING – E’ un match crocevia della stagione per entrambe le squadre, quello che si disputerà domani alle 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Le due compagini sono partite a rilento in questo campionato, totalizzando rispettivamente 4 punti e 1 punto: il Torino ha ottenuto la sua prima vittoria giusto nell’ultimo match, il recupero della terza giornata disputato mercoledì contro il Genoa, mentre il Crotone ha solo pareggiato nella sfida casalinga contro la Juventus, perdendo tutte le altre partite. Essendo entrambe nella zona calda della classifica, sarebbe fondamentale per entrambe vincere domani, per acquistare sicurezze e certezze.

DOVE VEDERE TORINO CROTONE, QUANDO SI GIOCA – Il match avrà luogo allo stadio Olimpico Grande Torino, domani domenica 8 novembre 2020 alle ore 15:00.

DOVE VEDERE TORINO CROTONE, I PRECEDENTI – Quattro incroci tra le due squadre in Serie A, due a Torino e due in Calabria. I due precedenti in casa dei granata hanno portato quattro punti su sei alla formazione piemontese: il primo scontro, nel 2016/2017, terminò 1-1, mentre la stagione dopo vinse il Torino 4-1. Una costante: il gol di Belotti, a segno in entrambe le sfide appena citate. I granata, che finora non hanno mai ottenuto un punto in casa in questa stagione, sperano che la tradizione favorevole contro il Crotone possa dare una mano.

DOVE VEDERE TORINO CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI – Il Torino schiera Sirigu tra i pali, con la coppia Lyanco-Bremer in sua protezione. Ansia per le condizioni di Singo, al suo posto possibile che giochi Vojvoda, con Ricardo Rodriguez sull’altra fascia. Rincon davanti alla difesa, Meité e Linetty sulle fasce. Davanti, si punta forte su Lukic, tre gol nelle ultime tre, Belotti, sei gol in campionato, e uno tra Verdi e Bonazzoli (con il primo favorito).

Il Crotone ha un disperato bisogno di punti, e Stroppa proverà a riproporre il suo 3-5-2 sperando che dia frutti migliori. Cordaz tra i pali, Magallan, Marrone e Luperto in difesa; Zanellato, Vulic e il numero 10 Benali si sistemano in mediana. A sinistra Reca, a destra c’è il dubbio tra Pedro Pereira e Rispoli. Davanti, confermati Simy e Messias, vista la continua indisponibilità di Riviere.

Serie A, ecco dove vedere Torino Crotone in streaming e in diretta tv

Il match Torino-Crotone sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre). Sarà possibile, poi, seguire il match in streaming: gli abbonati Sky, attraverso Sky Go, potranno vedere la sfida sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, bisognerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.