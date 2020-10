Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino (a porte chiuse), si disputerà il match della 6.a giornata Torino-Lazio, valevole per il campionato di Serie A. In classifica i biancocelesti di mister Simone Inzaghi si trovano con sette punti, mentre i granata (una gara in meno) del tecnico Marco Giampaolo a uno, all’ultimo posto insieme al Crotone. In settimana per i piemontesi c’è stata la prima vittoria in stagione grazie al 3-1 inflitto al Lecce dopo i tempi supplementari nel terzo turno di Coppa Italia, mentre i capitolini hanno ottenuto un pareggio per 1-1 sul campo del Club Brugge nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

I precedenti tra le due squadre a Torino sono 65 con i padroni di casa in vantaggio per 28-14 con 23 pareggi; l’ultima gara è stata giocata ovviamente nella scorsa stagione (30 giugno) con vittoria laziale per 2-1 in rimonta (Belotti 5′ su rigore, Immobile 48′ e Parolo 72′). L’arbitro sarà Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Niccolò Pagliardini di Arezzo, quarto uomo Alessandro Prontera di Bologna. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Davide Massa e Stefano Alassio entrambi di Imperia.

Queste le probabili formazioni:

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti.

LAZIO (3-4-2-1): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Milinkovic, Parolo, Fares; A. Pereira, Correa; Muriqi

Indisponibili Torino: Baselli, Izzo, Millico, Zaza

Indisponibili Lazio: Luis Alberto, Lazzari, D. Anderson, Radu, Lulic, Escalante, Vavro.

Dove vedere Torino-Lazio: streaming e diretta tv Serie A

Il match Torino-Lazio in programma questa sera alle ore 15 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN con telecronaca a cura di Edoardo Testoni e il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Gobbi.

Per guardare l’incontro sarà sufficiente essere abbonati a DAZN e collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali del proprio abbonamento; altrimenti si potrà ricorrere all’app che si può scaricare su dispositivi portatili come tablet e smartphone. Inoltre la gara sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, (canale 209 del decoder Sky), ricordando che la visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021, per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra.