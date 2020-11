Giudice Sportivo Serie A: un turno a Perin e Bakayoko. Stop e ammenda per Ranieri. Il giudice sportivo, a termine del weekend di Serie A ha fermato per uno o più turni alcuni giocatori del nostro campionato. Ecco di chi si tratta

Giudice Sportivo Serie A, ecco i giocatori fermati dopo il weekend

Dopo l’ottava giornata di andata, il Giudice Sportivo Serie A ha fermato i due calciatori espulsi durante l’ultima partita disputata, che dovranno quindi scontare un turno di squalifica: stiamo parlando di Bakayoko del Napoli e di Perin del Genoa. Il centrocampista azzurro, arrivato questa estate, salterà la sfida del San Paolo contro la Roma, mentre il portiere ex Juventus non sarà presente nella gara casalinga che i ragazzi di Maran disputeranno contro il Parma. Lo stesso Giudice Sportivo Serie A ha anche deciso di mettere in diffida Arslan dell’Udinese e Thorsby della Sampdoria.

Ma non finisce qui, passiamo al capitolo allenatori. Nello stesso comunicato il Giudice Sportivo Serie A ha anche fermato per una giornata il tecnico doriano Claudio Ranieri, che dovrà quindi saltare il match contro il Torino, per “avere, al 40′ del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara epressioni irriguardose, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco“. Ammonizione, infine, per il tecnico dell’ Hellas Verona Juric (seconda sanzione) e Sinisa Mihajlovic del Bologna (prima sanzione).