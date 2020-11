INFORTUNI BELOTTI VERDI, GIORNATA TREMENDA PER I GRANATA – Non trova pace, il Torino di Marco Giampaolo. La squadra granata ha subito l’ennesima rimonta della stagione, per di più dopo un’ottima prestazione, e si trova ora in piena zona retrocessione: i soli 5 punti conquistati fin qui sono un bottino davvero terrificante, per una squadra che era partita con ambizioni ben diverse. Dopo la scorsa stagione horror, si sperava in una crescita che, però, non c’è stata: anzi, la situazione sta precipitando sempre di più. In questo quadro della situazione già pessimo, si aggiungono nuove pessime notizie: sono arrivati, infatti, gli infortuni per Belotti e Verdi.

Infortuni Belotti Verdi, problemi al ginocchio per il Gallo e all’adduttore per l’ex Napoli

Il 4-2 subito dall’Inter è un boccone amarissimo da digerire, come sottolineato anche dalle parole di Conti, il vice di Giampaolo. La sconfitta di San Siro si aggiunge ai pessimi risultati contro Sassuolo e Lazio, dove in entrambe le occasioni i granata erano in vantaggio e si sono fatti rimontare: addirittura, contro i nerazzurri e i neroverdi il Torino ha subito una rimonta di ben due gol, certificando il fatto che ci sia un evidente problema a livello mentale. ma, come sempre in questi casi, piove sul bagnato: nel pre-partita è arrivato l’infortunio di Belotti, rimasto poi in panchina per tutti i 90 minuti, mentre nel finale di primo tempo si è accasciato al suolo anche Simone Verdi, evidentemente per un problema muscolare. La società granata, al termine della partita, ha voluto poi far chiarezza sulle condizioni di entrambi i propri calciatori, pubblicando un bollettino medico sul proprio sito ufficiale. Ecco il testo del comunicato: “Nel riscaldamento prepartita di oggi Andrea Belotti ha avvertito dolori al ginocchio destro, che già lo aveva condizionato nelle scorse settimane. L’attaccante è rientrato anzitempo negli spogliatoi ed è rimasto per tutta la partita in panchina. Poco prima dell’intervallo si è fermato anche Simone Verdi: il fantasista granata ha sentito contrarre i muscoli adduttori della coscia destra e perciò è stato sostituito. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.“