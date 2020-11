MORTE MARADONA, IL CALCIO PIANGE LA LEGGENDA: SUI SOCIAL PIANGONO TUTTI LA MORTE DEL DIO – È morto Diego Armando Maradona. Il Dio del calcio, anzi il Calcio in persona con la C maiuscola, ci ha lasciati poco fa all’età di 60 anni, compiuti giusto un mese fa. È stato il più grande di tutti, era una leggenda, da oggi sarà un mito: tutto il mondo del futbol piange il suo campione più amato. Perché si può parlare e discutere del personaggio Maradona, dei suoi eccessi e dei suoi vizi, della droga, dell’alcol e delle sue vicende extracalcistiche, ma è stato il più grande di tutti. Gli inizi in Argentina, il Barcellona, la santificazione a Napoli, le sfide con Platini e Zico, il Mondiale vinto letteralmente da solo: nessuno potrà mai dimenticarti, Diego. Mai.

Morte Maradona, sui social il cordoglio di tutto il mondo del calcio

La notizia dell’addio di Maradona, rilasciata dal portale argentino El Clarin, ha sconvolto tutti. In primis il Napoli, la squadra che più di tutte ha legato il suo nome a quello del Diòs: “Per sempre. Ciao Diego“.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

“Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole. Diego <3“. È letteralmente senza parole la società azzurra, che sa di aver perso il suo figlio prediletto.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Al Napoli, poi, si sono accodate le altre società italiane, tra le quali la Fiorentina e il Verona, tra le prime a dire addio su Twitter a Diego. Tutti accostano il fenomeno argentino ai propri simboli degli anni ’80, che hanno più volte sfidato Maradona: la Fiorentina ha twittato una foto con Antognoni, il Verona con Caniggia.

Per sempre nella storia del calcio.

Riposa in pace, Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/xEtNVhLBe9 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 25, 2020

Riposa in pace, infinito Campione. Un onore aver battagliato tante volte sul campo, il tuo regno.#HVFC #Maradona pic.twitter.com/7XPThCdp7T — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) November 25, 2020

Dalle società che lo hanno sfidato a quelle per cui ha giocato: la Nazionale Argentina, il Boca Juniors. Nessuno, davvero nessuno, si esime dall’ultimo saluto al campione: il suo nome sarà per sempre eterno, scolpito nei cuori degli amanti del calcio, come per i grandi della storia.

Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Non manca, ovviamente, il cordoglio dei calciatori: Paulo Dybala piange immediatamente la scomparsa del suo idolo (“Gracias por todo Diego, que descanses en paz“), Cristiano Ronaldo fa lo stesso. Franco Baresi saluta il suo vecchio avversario di mille battaglie, Pelè dice addio al suo più grande rivale nella storia. Se oggi, infatti, ci chiediamo se sia meglio Messi o CR7, una volta ci si chiedeva se fosse meglio El Pibe de Oro oppure O Rei.

Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre #Maradona Ciao Diego RIP pic.twitter.com/U61pv6QRih — Franco Baresi (@FBaresi) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020