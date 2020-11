Probabili formazioni Milan Fiorentina: rossoneri che faranno ancora a meno di Ibra

Probabili formazioni Milan Fiorentina, rossoneri con ancora Bonera in panchina. Domenica pomeriggio alle ore 15 a San Siro scenderanno in campo il Milan di Stefano Pioli (in panchina ci sarà ancora Daniele Bonera in quanto il tecnico parmigiano é ancora positivo al Covid) e Cesare Prandelli, il match é valido per la 9.a giornata del campionato di Serie A.



I rossoneri sono in testa alla classifica dopo 8 giornate con 20 punti (6 vittorie e 2 pareggi) e nell’ultimo turno si sono imposti a Napoli contro la formazione di Gattuso vincendo per 1-3. Rossoneri reduci dal pareggio per 1-1 ottenuto giovedì sul campo del Lille. I viola, invece, hanno 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno di campionato é giunta la prima sconfitta per Prandelli contro il Benevento per 0-1. Ma in settimana i viola hanno ottenuto il riscatto in Coppa Italia superando ai tempi supplementari l’Udinese per 0-1 e qualificandosi agli ottavi dove affronteranno l’Inter al ‘Franchi. Dopo aver indicato dove vedere Milan Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Milan Fiorentina: Rebic punta centrale nei rossoneri

QUI MILAN- Bonera si affiderà al modulo 4-2-3-1 con Donnarumma in porta; linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; in mezzo al campo spazio per Bennacer e Kessié con Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz (favorito su Castillejo) alle spalle di Rebic. Nei rossoneri out Ibrahimovic e Leao per infortunio.

QUI FIORENTINA- Prandelli risponderà con il 4-3-3 con Dragowski in porta; i due terzini saranno Caceres e Biraghi con Milenkovic e capitan Pezzella al centro; in mezzo al campo giocheranno Amrabat, Pulgar e Castrovilli; il tridente sarà formato da Callejon, Vlahovic e Ribery. Nei viola in dubbio l’ex Bonaventura.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All. Pioli (Bonera in panchina).

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.