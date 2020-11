Roma, Edin Dzeko positivo al Coronavirus

Il Covid-19 continua a colpire la Serie A, e questa volta ne subisce le conseguenze la Roma: il suo attaccante e capitano Edin Dzeko ha riscontrato la positività al Coronavirus, fortunatamente il calciatore risultato asintimatico e in isolamento.

Edin Dzeko positivo al Covid-19: la situazione

L’attaccante bosniaco ieri sera era regolarmente in panchina per la sfida di Europa League giocata dalla Roma contro il Cluj, vinta poi per 5-0.

Ad annunciare la positività è stato lo stesso calciatore con un post su Instagram:

Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma!

Dzeko quindi salterà sicuramente la sfida di domenica alle 15 a Marassi contro il Genoa, oltre alle partite contro l’Iran (amichevole) e contro Italia ed Olanda (Nations League) che doveva giocare con la propria nazionale, ovvero la Bosnia.

Fonseca quindi dovrà fare a meno del suo totem offensivo: lo sostituirà Borja Majoral, che è reduce dalla doppietta realizzata ieri sera nel 5-0 finale al Cluj.

La Roma orfana del suo capitano, proverà a conquistare i tre punti nella difficile trasferta in Liguria, nell’attesa di recuperarlo tra due settimane per il match all’Olimpico contro il Parma.